1 Aurora Ramazzotti wird zum ersten Mal Mutter. Foto: imago images/Independent Photo Agency Int.

Aurora Ramazzotti erwartet derzeit ihr erstes Kind. Jetzt hat die Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti verraten, ob das Baby ein Mädchen oder ein Junge wird.















Aurora Ramazzotti (25) wird bald zum ersten Mal Mutter. Nun hat die Tochter von Michelle Hunziker (45) und Eros Ramazzotti (58) das Geschlecht ihres ungeborenen Babys verraten. Auf Instagram teilte die werdende Mutter am Sonntag (2. Oktober) Fotos von einer Gender-Reveal-Party, die sie gemeinsam mit ihrem Partner Goffredo Cerza (26), Familie und Freunden feierte.

Wird es ein Mädchen oder ein Junge?

Blauer Rauch und blaues Konfetti machen es eindeutig: Es wird ein Junge! "Danke an alle. Wir lieben euch", schreibt die 25-Jährige zu einer Reihe an Fotos der Party und fügt ein blaues Herz hinzu. Auf den Bildern ist Ramazzotti unter anderem mit ihren beiden Eltern zu sehen, denen sie überglücklich in die Arme fällt. Mutter Michelle schien besonders gerührt: In ihrer Instagram-Story teilte die Moderatorin ein Foto, dass sie mit Tränen in den Augen zeigt.

Aurora Ramazzotti und ihr Freund Goffredo Cerza sind seit rund fünf Jahren ein Paar. Ramazzotti bestätigte erst vor rund einer Woche mit einem Instagram-Video, dass sie schwanger ist. Zuvor gab es bereits seit einigen Wochen Gerüchte um eine Schwangerschaft.