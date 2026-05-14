Aulendorf im Kreis Ravensburg: Einbrecher schließt Seniorin in ihrem Wohnzimmer ein

1 Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mit einer ungewöhnlichen Masche gelingt es dem Mann, in das Haus der 82-Jährigen zu kommen. Als sie den Notruf wählt, flüchtet er. Wer kann Hinweise geben?











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Ein Einbrecher soll eine Seniorin in ihrem eigenen Wohnzimmer eingeschlossen haben. Zuvor habe er sich auf ungewöhnliche Weise Zutritt zum Haus verschafft: Laut Polizei klingelte der Mann an der Haustür der 82-Jährigen in Aulendorf (Kreis Ravensburg) und fragte, ob er die Toilette benutzen könnte. Die Frau ließ den Unbekannten demnach ins Haus. Als er nach längerer Zeit nicht mehr aus dem Badezimmer zurückkam, habe sie ihn aufgefordert, zu gehen.