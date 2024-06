Auktionshaus Nagel in Stuttgart

1 Fünfstellige Beträge für eine banale Handtasche? Steht der richtige Herstellername darauf, gehen im Auktionshaus Nagel am Dienstag die Hände nach oben. Foto: stzn/ak

Im Stuttgarter Auktionshaus Nagel kommt der edle Hausrat der Kaufhauserbin Heidi Goëss-Horten unter den Hammer. Nicht nur ihre Handtaschen sind begehrt.











Das goldene Hämmerchen fällt an diesem Dienstag im Stuttgarter Auktionshaus Nagel im Minutentakt. Während draußen die Hitze über dem Asphalt flirrt, flirren drinnen die Nullen. Vor dem Komma versteht sich. Was hier unter der spröden Ankündigung „Auktion Nr. 826 – Kunst und Luxus aus Privatbesitz“ zum Verkauf kommt, reizt Bietende aus der ganzen Welt. Auf dem Bildschirm neben dem Auktionator prangen Preise in sechs Währungen.