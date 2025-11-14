Auktionshaus Nagel: Aufgeschlitztes Bild erobert den Auktionsmarkt

Das Auktionshaus Nagel hat Objekte des verstorbenen Ehepaares Monika und Horst Bülow für 2,95 Millionen Euro versteigert. Das Geld kommt der Bülow-Stiftung zugute.
In der Landeshauptstadt war diese Woche das Auktionsfieber förmlich zu spüren. Das Auktionshaus Nagel hatte geladen. Schmuck, Wein und Kunst gab es zu ersteigern. Am Ende wurden knapp fünf Millionen Euro erzielt. Davon entfallen 2,95 Millionen Euro auf die Objekte des Ehepaares Monika und Horst Bülow, die zugunsten der Bülow-Stiftung unter den Hammer kamen.