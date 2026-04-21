Zum 150. Geburtstag des ersten Bundeskanzlers kommen unter anderem sein mit Saphiren besetzter Brieföffner und sein signierter Agatha-Christie-Krimi unter den Hammer.
In diesem Jahr wäre Konrad Adenauer (1876 bis 1967) 150 Jahre alt geworden. In Erinnerung an den ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland versteigert das Auktionshaus Eppli Objekte aus dem persönlichen Nachlass des Staatsmannes. Am Samstag, 25. April, kommen im Eppli-Haus am Marktplatz ab 15 Uhr unter den Hammer: ein prunkvoll gestalteter Brieföffner, mit dem Korrespondenzen aus Politik und Weltgeschehen geöffnet wurden, ein abgegriffener Kriminalroman, der die privaten Stunden Adenauers begleitete und weitere außergewöhnliche Stücke, die seltene Einblicke in sein Leben gewähren.