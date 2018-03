Auktionshaus Eppli in Stuttgart-Mitte Mitarbeiterinnen wehren Trickbetrüger ab

Von red 27. März 2018 - 14:43 Uhr

In einem Auktionshaus in der Stuttgarter Innenstadt haben Betrüger versucht, Schmuck zu stehlen. Sie hatten allerdings nicht mit den aufmerksamen Mitarbeiterinnen gerechnet. (Symbolfoto) Foto: dpa

Zwei Männer haben am Montagmittag im Auktionshaus Eppli versucht, Schmuck zu stehlen. Doch die beiden Täter hatten die Rechnung ohne die beiden aufmerksamen Mitarbeiterinnen gemacht.

Stuttgart-Mitte - Bislang unbekannte Täter haben am Montag im Auktionshaus Eppli in der Bärenstraße in der Stuttgarter Innenstadt versucht, Schmuck zu stehlen.

Wie die Polizei mitteilt, betrat einer der Täter gegen 12 Uhr das Auktionshaus am Marktplatz und ließ sich von einer Verkäuferin Schmuck zeigen. Offenbar versuchte er, die Verkäuferin zu beschäftigen, um in dieser Zeit eine Kette zu stehlen. Die aufmerksame Mitarbeiterin bemerkte den Trick jedoch und bat den Mann die Kette zurückzugeben.

Nach einem erneuten, ebenfalls erfolglosen Versuch betrat nun ein mutmaßlicher Mittäter das Geschäft und versuchte, mit der gleichen Masche bei einer anderen Verkäuferin ebenfalls Schmuck zu stehlen. Auch dieser Versuch blieb erfolglos. Letztendlich beleidigten die beiden Männer die Verkäuferinnen, verließen dann das Geschäft und konnten, bevor die alarmierte Polizei eintraf, entkommen.

Polizei sucht Zeugen

Das Verkaufspersonal konnte die Täter wie folgt beschreiben: Einer war zirka 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Der Mann sprach ohne Akzent, hatte einen dunklen Teint, eine Glatze und einen kurzer Bart. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Lederjacke, einen schwarzen Pullover mit V-Ausschnitt, eine blaue Jeans und braune Stiefel. Er trug eine Brille und hatte eine braune Ledertasche bei sich.

Der zweite Täter war zirka 30 bis 35 Jahre alt und zirka 1,70 Meter groß. Er war schlank und sah laut der Zeugen „südländisch“ aus. Der Mann hatte kurze lockige Haare und sprach ohne Akzent. Er trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen der Marke Adidas, eine dunkle Jacke, Sportschuhe und eine Hornbrille mit Goldbügel. Außerdem hatte er eine braune Handtasche bei sich.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0711/89903100 in Verbindung zu setzen.