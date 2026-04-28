Auktionshaus Eppli in Stuttgart: Kein großes Interesse am Nachlass von Konrad Adenauer

Manschettenknöpfe ja, Brieföffner nein: Die Adenauer-Auktion bei Eppli verlief durchwachsen. Einige Raritäten des ehemaligen Bundeskanzlers blieben liegen.
Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten: Verkauft an? Diese klassische Auktionsformel kam am Samstag weniger als gedacht zum Einsatz. Im Auktionshaus Eppli sollten fünf Dinge aus dem Nachlass von Konrad Adenauer (1876-1967) unter den Hammer kommen. Doch das Interesse an den persönlichen Sachen des ersten Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland hielt sich in Grenzen.