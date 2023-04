Auktionshaus Eppli in Stuttgart

Ob bei Rappern, Fußballern oder Managern: Uhren von Patek Philippe gelten als teures Statussymbol. Dem Stuttgarter Auktionator Ferdinand Eppli ist ein Coup gelungen. Ein Biet-Krimi bei ihm endet mit dem Verkauf einer Patek für 260 000 Euro.









Selten wird eine Luxusuhr gekauft, um nachschauen zu können, wie spät es ist. Thierry Stern, der Präsident der 1839 gegründeten Genfer Manufaktur Patek Philippe – er ist Chef eines Familienunternehmens –, hat es einmal so formuliert: Mit Meisterwerken am Handgelenk könne man „den Erfolg im Leben sichtbar machen“.

Der Ruf von Rolex hat zu Sprüchen wie „Geld spielt keine Rolex“ geführt. Bei Besitzern von Luxusuhren mag die Frage, welche Marke die beste ist, nicht abschließend geklärt sein. Der Mythos um Patek Philippe wirkt wohl bei jenen am stärksten, die Uhren begehren, die reine Handarbeit sind. Andere wiederum rühmen die perfekte Präzision einer maschinell gefertigten Rolex. Die Rolex ist Luxus-Mainstream, die Patek eher noch Geheimtipp. „Die ticken nicht richtig“, sagen hingegen Menschen, die der Ansicht sind, im Leben komme es auf wichtigere Dinge an, als mit Zeitmessern zu protzen.

Was wird aus schwäbischem Understatement?

Das Geschäft mit Statussymbolen boomt jedenfalls, gerade auch mit gebrauchten Schmuckstücken. Von Patek Philippe heißt es, das Schweizer Unternehmen habe sein Händlernetz nur deshalb ausgedünnt, um sogenannte Flipper auszubremsen. So werden Käufer genannt, die Patek-Uhren kaufen, um sie umgehend zu höheren Preisen zu verkaufen. Auch in gewissen Kreisen von Stuttgart erzählt man sich herum, wer eine echte Patek trägt. Darunter sollen zwei stadtbekannte Geschäftsmänner sein, die mit ihren Handgelenken gern die Behauptung widerlegen, schwäbisches Understatement sei im Kessel noch immer vorherrschend.

Mit einem Startpreis von 20 000 Euro ging’s los

Das Stuttgarter Auktionshaus Eppli hat nun einen Volltreffer mit einer 1911 hergestellten Taschenuhr von Patek Philippe gelandet. „Zu uns kam ein Mann, der dieses seltene Exemplar von seinem Vater, einem Uhrensammler, geerbt hat“, berichtet Ferdinand Eppli unserer Redaktion. Mit einem Startpreis von 20 000 Euro ging’s los. „Es entwickelte sich ein heftiges Bietgefecht mit Interessenten aus Singapur, USA, Niederlande, China, Tschechien und Luxemburg“, sagt Eppli.

Man habe damit gerechnet, dass diese Taschenuhr großes Interesse weckt– aber nicht mit dem hohen Preis, den sie am Ende erlöst hat. Das Besondere sei, dass es sich dabei um eine „seltene und sehr komplizierte Savonette-Uhr mit Minutenrepetition und Sonnerie“ handele. Sie sei speziell für den Uhrmacher und Händler Franz Michaelsen in Rom gefertigt worden. Nach einem spannenden Hin und Her entschied ein Patek-Philippe-Sammler aus Peking den Biet-Krimi für sich – und zahlte 260 000 Euro!

Neben der Taschenuhr hat Eppli weitere besondere Uhren versteigert, darunter eine Patek Philippe Nautilus Ref 3700 für 95 000 Euro, eine Montblanc Collection Villeret Tourbillon für 84 000 Euro und eine Audemars Piguet Royal Oak für 91 000 Euro.