Auktion: Schuhe von Miss Piggy versteigert - Andenken an Jim Henson

Der US-Puppenspieler Jim Henson schuf Figuren wie Miss Piggy, das Krümelmonster und Kermit, der Frosch - und andere Publikumslieblinge. Nun wurden zahlreiche Stücke der Jim Henson Company versteigert.

Los Angeles - Die Muppets-Kreationen und viele andere Erfindungen des US-Puppenspielers und Trickfilmers Jim Henson (1936-1990) sind längst Kult. Entsprechend groß war das Interesse an einer Auktion von mehr als 400 Stücken der Jim Henson Company in Los Angeles mit Geboten aus aller Welt. Insgesamt seien bei der Versteigerung 2,6 Millionen Dollar (rund 2,2 Millionen Euro) eingenommen worden, teilte das Auktionshaus Julien's Auctions mit.

Unter den Highlights waren Schuhe, die Miss Piggy in dem Film "Die große Muppet-Sause" (1981) in einer berühmten Fahrradszene trug. Die lavendelfarbenen Wildlederpumps brachten über 22.000 Dollar ein, mehr als das Dreifache des Schätzpreises.

Den höchsten Preis erzielte mit knapp 90.000 Dollar eine große, lilafarbene Kristall-Requisite aus der Fantasyserie "Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands". Dieses Stück war vorab auf 20.000 Dollar geschätzt worden. Henson war an dem Film "Der dunkle Kristall" (1982) beteiligt.

Ikonische Puppen unter dem Hammer

Auch ikonische Puppen aus der Sendung "Die Fraggles" ("Fraggle Rock"), die zwischen 1983 und 1987 zu sehen war, kamen unter den Hammer. Allein die Figur des reiselustigen, weißhaarigen "Onkel Matt" brachte 64.000 Dollar ein.

Persönliche Gegenstände von Jim Henson fanden bei der Auktion neue Besitzer. Ein gestreiftes Jackett (samt Schlips mit Miss Piggy-Muster), das Henson 1989 bei einer Feier im Walt Disney World Resort trug, erzielte mehr als 6.000 Dollar. Für fünf alte Visitenkarten des Puppenspielers wurden knapp 4.000 Dollar geboten, weit mehr als der Schätzpreis von 300 Dollar.

Julien’s Auctions zufolge war es die erste Versteigerung von Stücken der Jim Henson Company, die Ende der 1950er Jahre gegründet wurde. Dort entstanden ikonische Figuren wie Ernie und Bert, Krümelmonster, Kermit der Frosch und die Schweinedame Miss Piggy für Serien wie "Sesamstraße" oder die "Muppet Show". Henson war 1990 im Alter von 53 Jahren gestorben.