Auktion: Schuhe von Miss Piggy versteigert - Andenken an Jim Henson

Der US-Puppenspieler Jim Henson schuf Figuren wie Miss Piggy, das Krümelmonster und Kermit, der Frosch - und andere Publikumslieblinge. Nun wurden zahlreiche Stücke der Jim Henson Company versteigert.
Los Angeles - Die Muppets-Kreationen und viele andere Erfindungen des US-Puppenspielers und Trickfilmers Jim Henson (1936-1990) sind längst Kult. Entsprechend groß war das Interesse an einer Auktion von mehr als 400 Stücken der Jim Henson Company in Los Angeles mit Geboten aus aller Welt. Insgesamt seien bei der Versteigerung 2,6 Millionen Dollar (rund 2,2 Millionen Euro) eingenommen worden, teilte das Auktionshaus Julien's Auctions mit.