Wer zufälligerweise gerade auf der Suche nach einer eigenen Kegelbahn ist, könnte sich jetzt ein Exemplar aus ziemlich berühmter Hand sichern. Günther Klum, Vater von Model-Mama Heidi Klum (45), versteigert derzeit auf der Online-Auktionsplattform Ebay eine eben solche. Noch bis zum 17. April läuft die Versteigerung, die derzeit noch ohne Gebot bei einem Euro steht. Er selbst brauche die Bahn nicht, lässt sich Klum von der "Bild"-Zeitung zitieren: "Die ist sehr gut erhalten, vielleicht interessant für einen Gastwirt, der seine alte Bahn ersetzen möchte."

Klum wolle mit dem Verkauf kein Geld verdienen, der Erlös gehe an ein Kinderkrankenhaus. Der Papa von Heidi Klum lässt derzeit einen Gasthof in seiner Heimat Bergisch Gladbach renovieren, für die dortige Kegelbahn habe er jedoch keine Verwendung mehr. Was mit der ehemaligen Gaststätte nach der Restauration geschieht, ist bislang noch nicht bekannt. "Ich bin im Moment in Gesprächen mit mehreren Brauereien", sagte Klum zu seinen Plänen. Es stehe derzeit aber noch nicht fest, wie es weitergehe.