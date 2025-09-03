Auktion in Stuttgart: Mega-Luxusuhr kommt in Stuttgart unter den Hammer

Eine Uhr, so viel wert wie ein mancherorts ein ganzes Haus. Das Auktionshaus Eppli versteigert am Freitagnachmittag eine Uhr von Patek Philippe, die Hunderttausende wert sein soll.
Im Stuttgarter Auktionshaus Eppli rückt am Freitag eine Rarität in den Mittelpunkt: Unter den Hammer kommt eine „Grande Complication“ von Patek Philippe mit der Referenznummer 5016R-010 – ein Modell, das in der Welt der Luxusuhren einen besonderen Status genießt. Nur 200 Stück wurden weltweit gefertigt, seit 2011 ist die Produktion eingestellt.