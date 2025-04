Auktion in Stuttgart: Eppli versteigert Uhr Breschnews

1 Leonid Breschnew (links) hatte ein Faible für teure Uhren und große Gesten. Foto: imago//Sven Simon

Insgesamt 83 Luxusuhren kommen am 4. April im Auktionshaus Eppli in Stuttgart unter den Hammer. Unter ihnen ist ein kurioses Objekt: eine Taschenuhr Leonid Breschnews.











Ob Leonid Breschnew das gute Stück in der Tasche trug, als er am 5. Oktober 1979 seinen Amtskollegen Honecker in Ost-Berlin herzte? Der zum 30. Geburtstag der DDR ausgetauschte sozialistische Bruderkuss hat es zur popkulturellen Ikone geschafft. Die goldene Taschenuhr Breschnews steht am Freitag, 4. April, im Stuttgarter Auktionshaus Eppli im Rampenlicht: Das Sammlerstück ist nicht nur mit einem Schätzpreis von 12 000 Euro das preislich auffälligste Objekt in einem Konvolut von 83 Uhren, die alle aus der berühmten, in Schaffhausen ansässigen Luxusuhrenschmiede IWC (International Watch Company) stammen.