Auktion in New York: Gemälde für Rekordsumme von 54,6 Millionen Dollar versteigert

Bei den traditionellen Herbstversteigerungen in New York ist erneut ein Rekord aufgestellt worden. Diesmal steht ein Werk der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo im Scheinwerferlicht.
Ein Gemälde der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo (1907-1954) ist in New York für 54,7 Millionen US-Dollar (etwa 48 Millionen Euro) versteigert worden – und damit zum teuersten je bei einer Auktion verkauften Werk einer Frau geworden. Zwei Bieter hätten sich einen fünfminütigen Wettstreit um das 1940 gemalte Bild „El sueño (La cama)“ geliefert, das Kahlo im Bett liegend zeigt, teilte das Auktionshaus Sotheby’s mit. Wer schließlich den Zuschlag bekam, wurde zunächst nicht mitgeteilt.