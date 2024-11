Seit der Comeback-Ankündigung der Britpop-Kultband Oasis im August 2024 ist der Hype um die beiden Brüder Noel (57) und Liam Gallagher (52) neu entfacht. Wie eine Auktion in London nun zeigte, lässt dies auch die Preise für verfügbare Band-Memorabilia in beachtliche Höhen steigen.

Die "beste Gitarre der Welt" unterm Hammer

Laut übereinstimmenden Medienberichten, wechselte bei einer Versteigerung des Londoner Auktionshauses Propstore nun eine elektrische Gitarre den Besitzer, die für Noel Gallagher eine besondere Bedeutung hatte. Dabei handelte es sich um eine im Jahr 1997 speziell für den Musiker angefertigte "Silver Sparkle Gibson Les Paul Florentine", die der Musiker einst als "beste Gitarre der Welt" bezeichnet haben soll. Zum Einsatz kam sie unter anderem bei den Aufnahmen zum dritten Oasis-Album "Be Here Now".

Lesen Sie auch

Das silbern funkelnde Instrument kam den Berichten zufolge für 226.800 Pfund (etwa 271.400 Euro) unter den Hammer. Dies ist zwar nur ein Bruchteil der 2,9 Millionen Dollar, die im Mai dieses Jahres bei einer anderen Auktion für eine Gitarre von Gallaghers großem Vorbild John Lennon (1940-1980) bezahlt wurden, aber dennoch eine spektakuläre Summe.