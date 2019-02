Auktion in London

1 Bei einer Auktion brachte der Ring der Verkäuferin umgerechnet 536 000 Euro ein. (Symbolbild) Foto: Pressefoto Horst Rudel

Eine Frau will einen Ring beim Juwelier zu Geld machen, den sie nach eigener Aussage bei einem Flohmarkt für umgerechnet elf Euro erstanden hatte. Dann entpuppt sich der vermeintliche Glasstein in der Fassung als Diamant.

London - Die Geschichte, die über eine Frau aus London auf Twitter geteilt wurde, verzückt derzeit das Netz. Demnach bot Debra Goddard einen Ring, den sie auf einem Flohmarkt für läppische zehn Pfund (umgerechnet etwa elf Euro) erstanden haben will, einem Juwelier an. Der 55-Jährigen war offenbar bewusst, dass sie ein Schnäppchen gemacht hatte, rechnete einem Medienbericht der britischen „Sun“ zufolge immerhin damit, für das Schmuckstück mit einem großen – vermeintlichen – Glasstein in der Fassung 750 Pfund zu bekommen.

Nachdem der Juwelier, wohl eine sehr ehrliche Haut, den Stein untersucht haben soll, konnte Goddard ihr Glück kaum fassen. Bei dem Stein handelte es sich offenbar um einen echten Diamanten – in nahezu perfekter Qualität.

Debra Goddard versteigerte den Ring schließlich in einem Auktionshaus, wie es in dem Tweet heißt. Der Erlös für sie, abzüglich der Auktionskosten: 470 000 Pfund oder umgerechnet 536 000 Euro. Das Geld behielt sie laut „Sun“ aber nicht für sich alleine, sondern erfüllte damit ihrer Mutter gleich mehrere Träume: eine Reise nach Barbados, einen Pelz und den Wunsch, Celine Dion und Tom Jones zu sehen.