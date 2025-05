Auktion in Beverly Hills: Ikonische Kleidung von Prinzessin Diana wird versteigert

Das charakteristische Ski-Outfit von Prinzessin Diana, mehrere Versace-Looks und ein luxuriöses Catherine-Walker-Kleid werden bald im kalifornischen Beverly Hills versteigert. Laut Auktionshaus kamen noch nie so viele Kleidungsstücke von Lady Di auf einmal unter den Hammer.

28 Jahre nach ihrem Unfalltod berührt Prinzessin Diana (1961-1997) noch immer viele Menschen. Unvergessen bleiben auch ihre zahlreichen Fashion-Statements. Etliche ihrer Looks kommen Ende Juni unter den Hammer: Das kalifornische Auktionshaus Julien's versteigert etwa ihr berühmtes rotes Nylon-Skioutfit, ein cremefarbenes Abendkleid von Catherine Walker mit einem Schätzpreis zwischen 200.000 und 300.000 Dollar sowie das geblümte "Caring Dress" aus dem Modehaus Bellville Sassoon, das auf bis zu 200.000 Dollar geschätzt wird. Erste Gebote können bereits über die Homepage abgegeben werden.

Das Auktionshaus mit Sitz in Beverly Hills wirbt mit der "Princess Diana's Style & A Royal Collection" als "die größte Sammlung von Prinzessin Dianas ikonischer Garderobe, die jemals bei einer Auktion zum Verkauf stand". Neben Kleidungsstücken umfasst die Versteigerung auch eine Auswahl an Accessoires, darunter Schuhe und Designertaschen, wie beispielsweise eine der Lady-Dior-Handtaschen.

Lesen Sie auch

Drei ganz besondere Stücke

Diana war von 1985 bis 1992 mehrfach in ihrem ikonischen roten Skianzug zu sehen. Das tiefrote Skioutfit ist vollständig isoliert und verfügt über einen asymmetrischen Reißverschluss und einen Trichterausschnitt. Das Ensemble der Marke Head besteht aus einem Oberteil im Blouson-Stil mit überschnittenen Schultern und Dolman-Ärmeln. Im Gegensatz dazu ist die Anzughose tailliert und stromlinienförmig und ergänzt das Volumen des Oberteils.

Wie Diana den Anzug in den jeweiligen Winterferien der Royals kombinierte, sorgte weltweit für Aufmerksamkeit. So präsentierte sie den Skianzug 1986 mit einem geflochtenen Stirnband und goldenen Creolen, 1991 trug sie ihn zu einem kurzen Bob und einer auffälligen schwarzen Sonnenbrille. Der Schätzpreis beträgt 30.000 bis 50.000 Dollar.

Noch mehr dürfte das Falcon-Abendkleid bringen, das auf bis zu 300.000 Dollar geschätzt wird. Catherine Walker entwarf dieses bestickte Abendkleid aus Seidenkrepp für Dianas Reise durch Saudi-Arabien im Jahr 1986. Das Kleid hat einen hohen Ausschnitt und lange, spitze Ärmel im Guinevere-Stil. Es ist mit Pailletten, Perlen und Stickereien von Falken mit ausgebreiteten Flügeln verziert, die an der linken Schulter beginnen.

Dianas "Caring Dress" stammt aus dem Jahr 1988 und soll zwischen 100.000 und 200.000 Dollar wert sein. Das von Belville Sassoon entworfene Seidenkleid mit Blumenmuster hat die einstige Frau des heutigen Königs Charles (76) zu zahlreichen Anlässen getragen, wie "Women's Wear Daily" betont. Designer David Sassoon nannte das Kleid "Caring Dress", da Diana es oft bei Krankenhaus- und Patientenbesuchen trug. Es besteht aus einem geblümten, blauen Crêpe-de-Chine-Stoff mit pastellfarbenem Blumendruck, einem hohen Rundhalsausschnitt, einem gerüschten Oberteil und einem knielangen Rock.

Insgesamt mehr als 300 Gegenstände im Angebot

Mehr als 300 Gegenstände sollen am 26. Juni im Zuge der Auktion in Beverly Hills versteigert werden. Auch persönliche Stücke anderer Mitglieder der britischen Königsfamilie befinden sich darunter, etwa ein antikes Armband von Prinzessin Margaret (1930-2002). Ein Teil des Erlöses soll in wohltätige Zwecken fließen.