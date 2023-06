1 Das Grundstück liegt direkt an der S-Bahn-Linie. Foto: Auktionshaus Karhausen

Ein Areal nahe der Bahnlinie wird von einem Berliner Aktionshaus im Auftrag der Bahn versteigert. Das Mindestgebot liegt bei 7500 Euro.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Erdmannhausen - Was man nicht alles ersteigern kann. Schmuck, Gemälde, Autos . . . aber auch Grundstücke, Bahnhöfe, Schlösser und Burgen. Das Aktionshaus Karhausen in Berlin hat sich auf just solche Immobilien-Versteigerungen spezialisiert. Auch Grundstücke sind im Portfolio. Und bei der aktuellen Frühjahrs-Auktion am Freitag, 25. März, kommt unter anderem ein Areal in Erdmannhausen unter den Hammer.