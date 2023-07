1 Die Rote Mauritius (Ausschnitt) Foto: Archiv

Das Startgebot für die Schwester der Blauen Mauritius liegt bei vier Millionen Euro. Weltweit gibt es noch drei Einladungsumschläge mit der wertvollen Briefmarke.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Die Rote Mauritius und die Blaue Mauritius gehören zu den berühmtesten, seltensten und wertvollsten Briefmarken der Welt. Das Auktionshaus Gärtner aus Bietigheim-Bissingen versteigert in seiner 50. Auktion am Samstag, 26. Juni, im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg den 1847 Mauritius 1d Ball Cover mit der Roten Mauritius, der zu den drei teuersten philatelistischen Objekten der Welt zählt. Nur alle paar Jahrzehnte ist der historisch wertvolle Umschlag käuflich erwerbbar. Der Startpreis für die Legende liegt bei vier Millionen Euro, was bedeutet: ein neuer Weltrekord für einen Briefumschlag oder ein philatelistisches Objekt ist möglich.