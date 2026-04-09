Auktion für Frankreich-Fans: Stück des Eiffelturms kommt unter den Hammer

Wer schon immer ein größeres Stück des Eiffelturms besitzen wollte, erhält in wenigen Wochen die Gelegenheit dazu. Ein Treppenstück aus dem Jahr 1889 wird im Mai versteigert. Bieterinnen und Bieter müssen aber das nötige Kleingeld mitbringen.
Wohlhabende Geschichtsfans, insbesondere die französischer Geschichte, bekommen in Kürze eine recht einmalige Gelegenheit. Das französische Auktionshaus Artcurial lädt in wenigen Wochen zu einer Versteigerung, bei der ein Originalstück des berühmten Eiffelturms unter den Hammer kommt. Wer also zumindest einen Teil des Eiffelturms besichtigen und sich diesen vielleicht in den Garten stellen möchte ohne sich mit Besuchermassen herumschlagen zu müssen, hat bald die Chance.