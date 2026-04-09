Auktion für Frankreich-Fans: Stück des Eiffelturms kommt unter den Hammer

Wer schon immer ein größeres Stück des Eiffelturms besitzen wollte, erhält in wenigen Wochen die Gelegenheit dazu. Ein Treppenstück aus dem Jahr 1889 wird im Mai versteigert. Bieterinnen und Bieter müssen aber das nötige Kleingeld mitbringen.

Wohlhabende Geschichtsfans, insbesondere die französischer Geschichte, bekommen in Kürze eine recht einmalige Gelegenheit. Das französische Auktionshaus Artcurial lädt in wenigen Wochen zu einer Versteigerung, bei der ein Originalstück des berühmten Eiffelturms unter den Hammer kommt. Wer also zumindest einen Teil des Eiffelturms besichtigen und sich diesen vielleicht in den Garten stellen möchte ohne sich mit Besuchermassen herumschlagen zu müssen, hat bald die Chance.

Am 21. Mai wird ein Treppenstück mit 14 Stufen versteigert, das laut des Auktionshauses aus dem Jahr 1889 stammt und unter der Aufsicht des Erbauers Gustave Eiffel (1832-1923) designt wurde. Mit einer Gesamthöhe von 2,75 Metern und einem Durchmesser von 1,75 Metern habe die Treppe einst den zweiten und dritten Stock verbunden.

Stufen aus einer längst vergangenen Zeit

Vor weit mehr als einem Jahrhundert nutzten also schon Besucherinnen und Besucher genau diese 14 Stufen, um den Eiffelturm in Paris zu erklimmen. Den Angaben nach wurden dieses Teilstück und weitere im Jahr 1983 während Modernisierungsarbeiten abgebaut. Im Dezember desselben Jahres wurde dieser Abschnitt demnach zusammen mit 19 weiteren schließlich versteigert. Seither, also seit mehr als vier Jahrzehnten, befindet sich das Treppenstück im Privatbesitz. Um es zu restaurieren, kamen Werkstätten zum Einsatz, die sich auch um die Erhaltung des Eiffelturms kümmern.

Wie viel das gute Stück bei der Auktion genau einbringen könnte, ist offenbar noch nicht ganz geklärt. So wird an einer Stelle geschätzt, dass die Treppe für etwa 40.000 Euro bis 50.000 Euro versteigert werden dürfte. An anderer Stelle ist sogar von 120.000 Euro bis 150.000 Euro die Rede. Betrachtet man vorangegangene Auktionen, erscheint die höhere Schätzung realistischer. Artcurial hat laut eigener Angaben schon mehrfach Treppenstücke des Eiffelturms versteigert. Das bislang günstigste Stück brachte demzufolge 162.500 Euro im Jahr 2018 ein, das teuerste wurde rund zwei Jahre zuvor für 523.800 Euro versteigert.