Auktion: Blauer Diamant aus Promi-Besitz bringt bei Auktion Millionen

1 Blieb bei der Auktion etwas unter dem Schätzpreis: Der blaue Mellon-Diamant. Foto: -/Christie's/dpa

Wer sich den «Mellon Blue» sichern wollte, musste tief in die Tasche greifen – und zahlt zusätzlich Provision und Steuern. Was den Diamanten so besonders macht.











Link kopiert



Genf - Ein chinesischer Diamantensammler hat bei einer Christie's Auktion in Genf Millionen gemacht. Er bekam für seinen "Mellon Blue"-Diamanten allerdings weniger, als das Auktionshaus vorher geschätzt hatte. Christie's war von einem Preis von umgerechnet bis zu rund 25 Millionen Euro ausgegangen. Der Auktionshammer ging aber bei etwa 18,8 Millionen Euro nieder.