Auktion: Basketballkarte von Bryant und Jordan erzielt Millionen

"Die schwersten Jahre meines Lebens" Britney Spears: Emotionales Posting über ihre Söhne

In einem neuen Instagram-Beitrag hat Britney Spears auf die schwersten Jahre ihres Lebens zurückgeblickt. Drei Jahre lang hatte sie keinen Kontakt zu ihren Söhnen. Sie sei davon "abgeschnitten" worden, mit ihnen zu telefonieren oder ihnen Nachrichten zu schreiben. Noch immer müsse sie davon heilen.