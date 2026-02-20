Die Oldtimer-Auktion ist ein Höhepunkt der Retro Classics. 66 Autos werden versteigert. Einige sollen sechsstellige Preise erzielen. Die interessantesten Modelle im Überblick.

Die Oldtimer-Auktion lockt seit Jahren zahlreiche Besucher und Kaufinteressenten auf die Retro Classics. Die Versteigerung beginnt am Samstagnachmittag um 15 Uhr in der Halle 1 der Stuttgarter Messe auf den Fildern. In diesem Jahr kommen nach Angaben des Veranstalters Classicbid 66 Autos unter den Hammer – und ein Wohnwagen der Marke Hymer von 1959. Die Fahrzeuge, darunter „Raritäten“ und rennsporttaugliche Exemplare, können am Classicbid-Stand begutachtet werden.

Für einige der zur Versteigerung anstehenden Autos streben die Besitzer jeweils deutlich sechsstellige Preise an. Modelle von Mercedes und Porsche verkaufen sich bei einer Oldtimer-Auktion erfahrungsgemäß gut. Classicbid aus dem rheinland-pfälzischen Grolsheim hat über die Jahre Erfahrungen auf der Retro Classics gesammelt und dementsprechend einige Fahrzeuge aus Stuttgarter Produktion für die Veranstaltung in Stuttgart mitgebracht.

Ein Fahrzeug mit besonderer Historie ist laut Classicbid ein Porsche 911 SWB von 1966 (im Bild). Wenn man die Beschreibung hört, entstehen sofort Bilder im Kopf: Das Fahrzeug wurde demnach rund 30 Jahre im trockenen Klima von Arizona gefahren, „was sich bis heute in der rostfreien Karosseriesubstanz widerspiegelt“. Erstbesitzer war laut Classicbid ein Ingenieur der US-Raumfahrtbehörde NASA, später sei der Wagen in den Besitz von dessen Neffen übergegangen, bevor er nach Deutschland reimportiert worden sei.

Das Fahrzeug in der Farbkombination Hell Elfenbein mit schwarzem Kunstleder-Interieur gehöre zur „frühen, besonders gesuchten SWB-Serie, die nur bis 1968 gebaut wurde“. 103 638 Kilometer stehen auf dem Tacho, der Sechszylinder sei „zwischen 2017 und 2023 Fahrzeug technisch umfassend überholt worden, einschließlich kompletter Motor- und Getrieberevision“. Vor kurzem wurde der 911er neu lackiert, „das Interieur ist unberührt und vollständig original“. Der Besitzer würde gerne 160 000 Euro für den Porsche erzielen.

Ein BMW 2002 Turbo kommt „brachial“ daher

Der BMW 2002 Turbo wurde in einer überschaubaren Anzahl produziert. Foto: Mediabid

Wie eine Urgewalt kommt im Gegensatz zum filigranen Porsche der zur Versteigerung anstehende BMW 2002 Turbo daher. Von dem Fahrzeug wurden „weltweit nur 1672 Exemplare produziert“. Damit zählt das Modell laut Classicbid-Beschreibung zu den „seltensten und begehrtesten BMW-Modellen überhaupt“. Der BMW, Erstzulassung Mai 1974, hat abgelesen knapp 33 000 Kilometer auf dem Tacho und verfügt über Matching Numbers; Bauteile wie Motor, Getriebe, Achsen und auch Teile der Karosserie weisen also noch die originalen Seriennummern auf. „Roh, ehrlich und kompromisslos“ – so beschreibt Classicbid die Fahreigenschaften des 2002 mit Vier-Gang-Schaltgetriebe und dem 2,0-Liter-Vierzylinder mit Turbolader, der 170 PS bei 5800 Umdrehungen pro Minute leistet. „Turboloch und brachiale Leistungsentfaltung gehören hier nicht zum Nachteil, sondern sind Teil der Faszination“, schwärmt Classicbid. 59 000 Euro will der Besitzer für den BMW haben.

Ein Fiat 500 ist auch dabei

Einer der beliebtesten Kleinwagen-Klassiker: der Fiat 500 Foto: Mediabid

Es geht auch mehrere Nummern kleiner – in Erscheinung und Preis. Der Fiat 500 gehört seit jeher zu den beliebtesten Kleinwagen-Klassikern. Das von Classicbid angebotene Exemplar, Erstzulassung 1972, ist seit 2002 im Besitz des aktuellen Halters. Der Innenraum des Autos sei komplett erneuert worden, inklusive eines Sitzumbaus mit stärkerer Polsterung; der 500er sei „unlängst“ neu lackiert worden. „Insgesamt zeigt das Fahrzeug nur geringe Gebrauchsspuren“, heißt es. Der Besitzer hätte gerne 7000 Euro.

Hymer Eriba Puck sucht neuen Besitzer

Camping im Stile der Fünfzigerjahre Foto: Mediabid

Wer diesen Wohnwagen ersteigert, der hat am besten schon einen Oldtimer, der ihn zieht. Stilecht wäre es in jedem Fall. Der Hymer Eriba Puck, Baujahr 1959, wird als „für sein Alter überdurchschnittlich gepflegt“ beschrieben – außen und im Innenraum. Bei dem Wohnwagen „liegen keinerlei Hinweise auf behobene Schäden vor, ebenso konnten keine entsprechenden Mängel festgestellt werden“. Altersbedingte, leichte Gebrauchsspuren seien vorhanden. 9000 Euro will der Besitzer für den Eriba Puck.

So funktioniert die Auktion auf der Retro Classics Stuttgart

• Wer an der Auktion teilnehmen will, kann sich am Samstag vor dem Auktionsstart um 15 Uhr am Classicbid-Stand in Halle 1 registrieren, gewerbliche Händler können auch online mitbieten; Informationen unter www.classicbid.de

• Der Hammerpreis ist das in einer Auktion erreichte Höchstgebot. Bleibt dieses unter Ausruf, also erzielt ein Fahrzeug nicht den Preis, den der Verkäufer gerne hätte, erfolgt der Zuschlag „unter Vorbehalt“. Die Zustimmung des Eigentümers ist erforderlich

• Ist in der Auktion der Ausrufpreis erreicht oder überschritten, kommt der Kauf zustande

• Classicbid finanziert sich über den sogenannten Aufpreis: Verkäufer müssen fünf Prozent des Auktionspreises entrichten, Käufer zehn Prozent