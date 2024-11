Auktion am Flughafen Stuttgart: Vergessene Koffer kommen unter den Hammer

1 100 Gepäckstücke werden am 10. November versteigert. Foto: Imago/CHROMORANGE/Christian Fink10

Man mag es kaum glauben, doch immer wieder bleiben Koffer am Flughafen Stuttgart alleine zurück. 100 der vergessenen Gepäckstücke werden nun bei einer Auktion versteigert. Mit welchen Überraschungen können Bietende rechnen?











Link kopiert



Schütteln, hochheben oder gar hinein lugen – all das wird bei der Kofferversteigerung am Stuttgarter Flughafen, am Sonntag, 10. November, nicht möglich sein. Interessentinnen und Interessenten müssen völlig blind abschätzen, was sich in den Gepäckstücken befindet und danach ihr Gebot ausrichten. Die Neugierigen unter ihnen können sich allerdings vorab schon ein Bild von ihrem Objekt der Begierde machen: Auf der Website des Stuttgarter Auktionshauses Eppli sind die Koffer, die versteigert werden sollen, aufgelistet.