Mitten im Greifswalder Bodden liegt ein verfallenes DDR-Relikt: Die künstliche "Insel Ostervilm" mit ehemaliger Marinestation wird am 4. Juni versteigert. Einst waren hier Kunstprojekte geplant - heute prägen Rost, Algen und Vogelkot das Bild.
Wind, Wetter und Vogelkot haben ihre Spuren hinterlassen. Mitten im Greifswalder Bodden liegt eine verlassene Plattform aus DDR-Zeiten, umgeben von Wasser, Algen und rostendem Stahl. Was einst militärischer Sperrbereich war, gilt heute als skurriler Lost Place - und könnte bald den Besitzer wechseln.