Augustinum-Bewohner verärgert: Aufzug seit Monaten defekt – doch wer ist für die Reparatur zuständig?

Für Senioren und Gehbehinderte ist der Streit um die Reparatur ein Ärgernis. Seit Oktober steht der Fahrstuhl still. Inzwischen hat sich sogar die Stadtverwaltung eingeschaltet.
Inzwischen waren sie schon mal so weit, dass sie überlegt haben, einfach zusammenzulegen, um den Aufzug wieder ins Laufen zu bringen, sagen Walter Flusche und Dieter Klein vom Bewohnerbeirat des Augustinums am Killesberg. Aber dann haben sie den Gedanken wieder verworfen. Doch dass sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, zeigt, wie groß der Unmut über den defekten Fahrstuhl ist, der sich gleich neben der Einfahrt zur großen Tiefgarage der Killesberghöhe befindet. Beim Zebrastreifen, an dem die Bewohner des Augustinums in der Regel die Straße überqueren. Er soll Menschen mit Gehbehinderung oder mit schweren Lasten von der Stresemannstraße auf das Niveau der Killesberghöhe transportieren.