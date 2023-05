1 Im Spätsommer 2021 gab es für wenige Tage schon einmal einen Verkehrsversuch in Stuttgart-West, daran beteiligte sich auch Greenpeace. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der Verkehrsversuch rund um die Augustenstraße in Stuttgart-West soll kommen. Zufrieden ist trotzdem keiner so recht. Es geht um wegfallende Parkplätze, das richtige Tempo für Autofahrer – und um Sonnensegel.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Am Ende waren alle dafür: auch die CDU, sogar die AfD. Der Superblock soll kommen, haben die Stuttgarter Stadträte am Dienstag einstimmig im Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik beschlossen. Voraussichtlich von Frühjahr 2024 an bis Herbst 2025 soll sich die Augustenstraße zwischen der Schwab- und Silberburgstraße mit den dazwischenliegenden Querstraßen für etwa anderthalb Jahre in ein autoarmes Quartier mit mehr Lebensqualität auf der Straße verwandeln.