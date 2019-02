1 Der Tatverdächtige landete bei seiner Flucht im Hof des Polizeireviers Gutenbergstraße, wo er festgenommen wurde. Foto: ZB

Ein 34-Jähriger schlägt auf einen 22-Jährigen und eine 16-Jährige ein. Nachdem die Polizei alarmiert ist, flüchtet er durch mehrere Hinterhöfe und landet schließlich direkt im Polizeirevier.

Stuttgart - Polizeibeamte haben am Samstagnachmittag in Stuttgart-West einen 34 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen 22-Jährigen sowie eine 16 Jahre alte Jugendliche geschlagen zu haben.

Wie die Polizei berichtet, hielt sich der 22-Jährige gegen 16.25 Uhr mit seiner 16-jährigen Begleitung an der Haltestelle Schwabstraße auf, als es offenbar aus nichtigem Grund zum Streit zwischen den beiden und dem 34-jährigen Tatverdächtigen kam. Daraufhin schlug der Tatverdächtige mit einer Bierflasche auf den Kopf des 22-Jährigen ein und ohrfeigte die 16-Jährige. Als die beiden Opfer die Polizei alarmierten, flüchtete der Mann zu Fuß.

Flucht endet im Hof des Polizeireviers

Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte den Tatverdächtigen gemeinsam mit den beiden Geschädigten in einem Hinterhof in der Augustenstraße. Der 34-Jährige setzte seine Flucht fort und kletterte dabei über mehrere Zäune verschiedener Hinterhöfe. Schließlich stieg er in den Hof des Polizeireviers Gutenbergstraße, sodass ihn ein Polizeibeamter am verschlossenen Rolltor in Empfang nehmen konnte. Der Tatverdächtige ließ sich widerstandlos festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vorerst auf freien Fuß gesetzt. Die beiden Opfer wurden noch vor Ort durch Sanitäter medizinisch versorgt.