August Ames ist tot Porno-Star stirbt mit nur 23 Jahren

Von (rto/spot) 07. Dezember 2017 - 13:42 Uhr

Sie wurde nur 23 Jahre alt: Porno-Darstellerin August Ames Foto: instagram.com/msmaplefever

Der Porno-Star August Ames ist im Alter von 23 Jahren tot aufgefunden worden. Die Todesursache ist noch unklar.

August Ames (23) galt als aufstrebender Stern in der Erotikfilm-Branche - nun ist die junge Frau am Dienstag in Camarillo im US-Bundesstaat Kalifornien tot aufgefunden worden. Das berichtete unter anderem das britische Online-Portal "Hollywoodlife.com". Die Todesursache ist bislang unklar.

Die gebürtige Kanadierin war vier Jahre lang in der Porno-Branche tätig. Sie drehte in dieser Zeit mehr als 270 Filme und gewann zwei Auszeichnungen. Kurz vor ihrem Tod sah Ames sich mit Homophobie-Vorwürfen konfrontiert.