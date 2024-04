1 Der Prozess um den Dreifachmord hat unlängst begonnen. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bei dem Prozess um den Dreifachmord in Schwaben macht der Angeklagte nun geltend, dass er sich nicht mehr an die Tat erinnern könne. Er bedaure aber das Geschehene.











Im Prozess um einen dreifachen Mord in einem Mehrfamilienhaus in Schwaben beruft sich der mutmaßliche Täter auf Erinnerungslücken. An die Tat vom Juli vergangenen Jahres, bei der zwei Frauen und ein Mann durch Schüsse ums Leben kamen, will der 64-Jährige keine Erinnerung mehr haben, teilte sein Verteidiger Walter Rubach am Mittwoch vor dem Landgericht Augsburg mit. Der Angeklagte bedaure das Geschehene und könne es sich nur „als psychische Entgleisung“ erklären.