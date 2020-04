1 Der Güterzug, der Lastwagen geladen hatte, ist auf der Rheintalstrecke mit Teilen einer Brücke kollidiert. Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein mit Lkw beladener Zug kollidiert auf der Rheintalstrecke mit Teilen einer Brücke. Ein Mensch ist dabei gestorben, weitere wurden leicht verletzt.

Auggen - Bei einem Unfall eines Güterzugs in Auggen in der Nähe von Freiburg ist am Donnerstagabend der Zugführer gestorben. Das sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Freiburg. Zudem seien einige Menschen leicht verletzt worden. Der Zug hatte mehrere Lastwagen geladen, wie die Sprecherin sagte. Es habe sich um eine „rollende Landstraße“ gehandelt: Die Lkw-Fahrer saßen demnach in einem Personenwagen des Zuges.

Der Zug war auf der Rheintalstrecke auf Höhe einer Brücke verunfallt. „Ein Teil der Brücke ist heruntergefallen, so dass der Zug nicht mehr abbremsen konnte und mit dem Teil kollidierte“, sagte die Sprecherin. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte die „Badische Zeitung“ berichtet.