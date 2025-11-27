Der Bahnhof Backnang soll barrierefrei und moderner werden. 2026 starten die Arbeiten am Bahnsteig 2, weitere Schritte folgen. Was sicher kommt – und wohinter Fragezeichen stehen.
Barrierefreiheit lässt am Bahnhof in Backnang (Rems-Murr-Kreis) seit Jahren auf sich warten. Zwar verbindet die neue Stadtbrücke mit ihren zwei Aufzügen seit 2023 die Kernstadt und Gleis 1 mit dem Gebiet Büttenenfeld. Doch wer zu den Gleisen 2 bis 5 will, muss weiterhin Stufen steigen. Nun soll der Bahnhof grundlegend modernisiert werden – für stufenfreien Zugang, mehr Komfort und eine bessere Verknüpfung der Verkehrsmittel. Langfristig soll der Bahnhof zu einer Mobilitätsdrehscheibe ausgebaut werden, die den gesamten Bereich städtebaulich aufwertet. Bahn und Stadt planen den Umbau in Etappen: manches kommt sicher, manches später – und manches wird erneut länger dauern als gedacht.