Aufwärtstrend hält an: Privates Geldvermögen überschreitet 10-Billionen-Marke

Deutschlands Privathaushalte werden in Summe immer reicher. Aktionäre profitieren besonders. Weil die Menschen aber auch sonst leidenschaftlich sparen, steigt das Geldvermögen von Rekord zu Rekord.
Frankfurt/Main - Etwas mehr als 10 Billionen Euro - diese unvorstellbare Rekordsumme, eine 1 mit 13 Nullen, nennen Deutschlands Privathaushalte ihr Eigen. Das Geldvermögen steigt seit Jahren, weil die Menschen hierzulande sparen wie die Weltmeister und trotz einer weit verbreiteten Börsenskepsis inzwischen zunehmend auch von steigenden Aktienkursen profitieren.