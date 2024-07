Auftritte von Roland Kaiser und Andrea Berg: Großaspach wird zur Schlagerhauptstadt

Die Wir-machen-Druck-Arena in Großaspach ist an den nächsten beiden Wochenenden ein Mekka für Schlagerfans: Erst tritt Roland Kaiser auf, dann folgt Andrea Bergs Heimspiel.

Das große Event des Jahres haben sich Schlagerfans schon lange im Kalender notiert: Wenn Andrea Berg zu ihrem mehrtägigen Heimspiel in Großaspach lädt, gibt es für die Anhänger der Sängerin kein Halten mehr. In diesem Jahr doppelt sich das Konzert aber mit einem weiteren Schlager-Großevent, das nur eine Woche zuvor in der Wir-machen-Druck-Arena stattfindet: Bevor die Schlagerkönigin vom 19. bis 21. Juli ihre Wohnzimmerbühne betritt, gibt sich der Kaiser die Ehre – Roland Kaiser tritt nämlich am 12. Juli ebenfalls in Aspach auf. Die Veranstalter rechnen an den beiden Wochenenden mit rund 50 000 Besuchern. Tickets gibt es allerdings keine mehr: Beide Events sind bereits komplett ausverkauft.

Roland Kaiser: Eine Schlagerlegende zu Gast in Großaspach

Lesen Sie auch

Roland Kaiser Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Der 72-jährige Musiker wurde als Roland Keiler in Westberlin geboren, er gehört mit mehr als 90 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Interpreten des Genres. Er blickt auf ein bewegtes Leben zurück, wuchs bei einer Adoptivmutter und nach deren Tod bei seiner Tante auf, brach die Schule ab, arbeitete als Autohändler und Telegrammbote, bevor er als Kneipen- und Hochzeitssänger entdeckt wurde.

Seinen Durchbruch hatte er 1980 mit dem Lied „Santa Maria”, das sich 1,2 Millionen Mal verkaufte. Zu seinen weiteren Erfolgen zählen Hits wie „Schach Matt“, „Dich zu lieben“, „Joana“ und ein Duett mit Maite Kelly, „Warum hast du nicht nein gesagt“. Daneben arbeitet er auch als Liedtexter für andere Künstler, darunter Peter Maffay, Milva, Nana Mouskouri und Karat. In diesem Jahr feiert Kaiser sein 50-Jahr-Bühnenjubiläum, der Auftritt in Aspach reiht sich ein in eine Tour mit Konzerten in Köln, Hannover, Düsseldorf, Leipzig und Berlin.

In der Woche darauf gehört die Bühne dann der Berg: Die Sängerin, die am 28. Januar 1966 in Krefeld geboren wurde, gehört mit 13 Nummer-eins-Alben und über 16 Millionen verkauften Tonträgern zu den kommerziell erfolgreichsten Künstlern in Deutschland überhaupt. Das jährliche „Heimspiel“ gehört für die Sängerin und ihre Fans zu den absoluten Highlights des Jahres, sie beschreibt die Auftritte gern als „große Party bei mir zu Hause“. Ihr Mann, der Sportmanager und Unternehmer Uli Ferber, betreibt in Aspach das Hotel Sonnenhof.

Diese Gäste kommen 2024 zum Heimspiel von Andrea Berg

Das Heimspiel dauert in diesem Jahr wieder drei Tage, wobei es nur am Freitag, 19., und Samstag, 20. Juli, Konzerte von Andrea Berg geben wird. Neben der Sängerin selbst werden auch jede Menge musikalische Gäste auf der Bühne stehen: Rebel Tell vom Niederrhein sind inzwischen seit zehn Jahren im Vorprogramm dabei, ferner gibt es Auftritte von Michael Huber, Saskia Leppin, Carmen Lehmann und dem Duo Sunrise. Am Sonntag steigt dann das „Bergfest“, bei dem kein Konzert von Andrea Berg, dafür aber eine Autogrammstunde, ein Aktionsprogramm und Auftritte der Gastkünstler auf dem Programm stehen.

Sowohl beim Roland-Kaiser-Konzert als auch beim Heimspiel werden Shuttlebusse zwischen dem Backnanger ZOB und der Wir-machen-Druck-Arena verkehren. Es empfiehlt sich auch, diese zu nutzen: Der Veranstalter teilt mit, dass die ohnehin begrenzte Zahl der verfügbaren Pkw-Parkplätze durch die Regenfälle der vergangenen Tage noch einmal gesunken ist.

Wer kein Ticket mehr für die Konzerte von Andrea Berg ergattern konnte, muss nicht traurig sein. Im Herbst dieses Jahres soll ein neues Studioalbum der Sängerin erscheinen. Die Platte ist schlicht mit „Andrea Berg“ betitelt, ab Frühjahr 2025 will die Sängerin mit ihr auf Tournee gehen. Und auch im kommenden Jahr gibt es wieder ein Heimspiel, Karten kosten zwischen 70 und 270 Euro.