Auftritte abgesagt: Was passiert mit den Karten für Torsten Sträter in Stuttgart?

Ende Februar hätte Kabarettist Torsten Sträter in der Porsche-Arena auftreten sollen. Der Auftritt ist abgesagt. Gibt es einen Ersatztermin? Und was passiert mit gekauften Tickets?
Torsten Sträter hat bis Ende März alle Termine abgesagt. Auch der Auftritt am 25. Februar in der Stuttgarter Porsche-Arena fällt ins Wasser. Im Netz reagieren Fans mit Bedauern. „Toller Kerl. Gute Besserung, Hr. Sträter. Erholen Sie sich gut“, lautet ein Kommentar auf X. Ein anderer:„ Ich hoffe, es ist nicht wieder die Depression und wünsche auf jeden Fall gute Besserung!“