Auftritt mit Verlobungsring: Selena Gomez begeistert im Tweed-Minikleid

Von Kopf bis Fuß in Babyrosa gekleidet, erschien Selena Gomez zu einem Event im Rahmen des Palm Springs International Film Festivals. Die Schauspielerin wählte für den Auftritt am Samstag ein pastellfarbenes Minikleid.

Selena Gomez (32) hat sich im Rahmen des Palm Springs International Film Festivals in einem rundum babyrosa Look gezeigt. Die Schauspielerin und Sängerin erschien am Samstag (4. Januar) in einem eleganten Tweedkleid zu den "10 Directors to Watch and Creative Impact Awards" des Magazins "Variety". Das Minidress mit dezentem Rundhals-Ausschnitt und langen Ärmeln betonte den Teint des "Emilia Peréz"-Stars durch seine zarte Farbe.

Ein besonderes Detail machte sich am Rock des Kleides der Designermarke Oscar de la Renta bemerkbar: Zahlreiche Kirschblüten-Applikationen zierten den pastellfarbenen Stoff. Zu dem Minikleid wählte die Musikerin Pumps in hellem Rosa. An ihren Fingern waren mehrere silberne Ringe zu sehen, darunter auch ihr Verlobungsring, mit dem Benny Blanco (36) um ihre Hand anhielt. Dazu legte sie pinken Lippenstift und dunklen Lidschatten auf. Ihre Haare trug sie als Long Bob offen in sanften Wellen.

Lesen Sie auch

Androgynes Outfit ganz in Weiß

Während sie sich am Samstag in einem Kleid zeigte, schritt sie am Freitag noch in einem androgynen Ensemble über den roten Teppich. Gomez präsentierte sich in einem weißen Anzug samt Weste und Krawatte, die wie der Kragen ihres Blazers im Kameralicht glänzte. Ihre Haare band sie passend zu dem Outfit im Power-Dressing-Style streng zurück. Auch bei diesem Look durfte der Schmuck an ihrem linken Ringfinger nicht fehlen.

Ihre Verlobung mit dem Musikproduzenten Benny Blanco verkündete Gomez Mitte Dezember 2024 auf Instagram. Zu mehreren Bildern des Rings und einem Pärchenfoto schrieb sie: "Jetzt beginnt die Ewigkeit..". In der Kommentarspalte gratulierten ihr zahlreiche Stars, darunter Taylor Swift (35). "Ja ich werde das Blumenmädchen sein", sagte der Popstar schon für die Hochzeit zu.

Gomez bestätigte Beziehung vor rund einem Jahr

Ihre Beziehung zu Blanco machte sie im Dezember 2023 öffentlich, als sie Medienberichten zufolge einen mittlerweile gelöschten Beitrag eines Fan-Accounts kommentierte. Zu diesem Zeitpunkt soll sie bereits seit sechs Monaten mit Blanco liiert gewesen sein. Dieser gab im Mai 2024 bei einem Auftritt in der "The Howard Stern Show" zu erkennen, dass er bereit für eine Ehe sei. "Wenn ich sie ansehe, denke ich immer: Ich kenne keine Welt, in der es besser sein könnte als diese", schwärmte er in der TV-Show.