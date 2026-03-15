Andreas Gabalier (41) hat in der "Giovanni Zarrella Show" über sein Liebesrezept gesprochen. Nach seinem Auftritt mit dem Song "Vergiss Mein nicht", den es nun in einer Unplugged-Version gibt, wurde der österreichische Musikstar am Samstagabend in der ZDF-Sendung von Gastgeber Giovanni Zarrella (48) nach seinen "Zutaten" für eine schöne Beziehung befragt.

"Es geht um Respekt, dass man den Partner oder die Partnerin wertschätzt", antwortete der Sänger. Der 41-Jährige fügte hinzu: "Dass man jemanden findet, mit dem man viele Gemeinsamkeiten hat." Zudem verriet Andreas Gabalier, was ihm sein Großvater zum Thema Liebe mit auf dem Weg gegeben hat: Sein Opa habe ihm gewünscht, dass er "einen Kumpeltyp von einem feschen Mädel" finde, mit dem er auch in den "reiferen Semestern im Leben" viel Spaß haben werde.

Mehr Details verriet Gabalier nicht. Im vergangenen Oktober hatte der Musikstar der "Bild"-Zeitung aber gesagt: "Ja, es gibt da jemanden. Es ist alles noch sehr neu und wir wollen mal schauen, was daraus wird." Er pflege "derzeit kein Lotterleben" und sei "auch nicht mehr im Dating- und Single-Playboy-Leben unterwegs". Die letzte bekannte Frau an der Seite von Andreas Gabalier war die österreichische Moderatorin Silvia Schneider (43). Die beiden waren von 2013 bis 2019 zusammen.

Andreas Gabalier feiert Jubiläum

Neuigkeiten gibt es unterdessen aus dem musikalischen Bereich. Vor dem Auftritt bei Giovanni Zarrella hatte Gabalier angekündigt, dass er das zehnjährige Jubiläum seines "MTV Unplugged"-Erfolgs auf der Bühne feiert: Der "Volks-Rock'n'Roller" kündigte "sehr persönliche, publikumsnahe Konzerte in den schönsten Konzertsälen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz" an. Die Tournee wird im Herbst im kleineren Rahmen stattfinden. Ein zehnköpfiges Streicher-Ensemble soll dabei sein.

Die Tour startet am 14. Oktober in Berlin und endet am 25. November in Bregenz. Halt macht Andreas Gabalier auch in Stuttgart, Nürnberg, Hannover, Frankfurt, Bremen, Hamburg, Luzern, Mannheim, Essenbach, Salzburg, München, Düsseldorf und Dresden.