Der österreichische Musikstar Andreas Gabalier hat in der ZDF-Show von Giovanni Zarrella verraten, wie für ihn eine glückliche Beziehung aussieht.
Andreas Gabalier (41) hat in der "Giovanni Zarrella Show" über sein Liebesrezept gesprochen. Nach seinem Auftritt mit dem Song "Vergiss Mein nicht", den es nun in einer Unplugged-Version gibt, wurde der österreichische Musikstar am Samstagabend in der ZDF-Sendung von Gastgeber Giovanni Zarrella (48) nach seinen "Zutaten" für eine schöne Beziehung befragt.