Nasenlose Figuren, feiner Humor: Der preisgekrönte Cartoonist Michi Brezel gibt beim Künstlergespräch in Waiblingen Einblicke in seine kreative Welt.
Der preisgekrönte Cartoonist Michi Brezel aus Dresden kommt am Freitag, 17. April, zu einem Künstlergespräch nach Waiblingen. Anlass ist die aktuelle Ausstellung der Galerie Stihl „Die lieben Nachbarn! Deutschland und Österreich“, die anhand von Karikaturen der Frage nachgeht, was die beiden Länder voneinander unterscheidet und was ihnen gemeinsam ist.