Auftritt in Venedig: Hochzeit von Jeff Bezos: DiCaprio-Freundin Vittoria Ceretti strahlt

Auftritt in Venedig

1 Vittoria Ceretti in Venedig. Foto: SGP/ddp

Sie gehören zu den Stargästen von Jeff Bezos und Lauren Sánchez: Während sich Leonardo DiCaprio vor den Fotografen versteckt, strahlt seine Freundin Vittoria Ceretti vor den Kameras in Venedig.











Vittoria Ceretti (27) hat in Venedig ihre Model-Qualitäten unter Beweis gestellt. Die Freundin von Superstar Leonardo DiCaprio (50) versprühte im Vorfeld der Luxus-Hochzeit von Lauren Sánchez (55) und Jeff Bezos (61) reichlich Glamour. Die 27-Jährige ist auf Bildern aus der italienischen Stadt in einem rückenfreien, hellen Kleid mit Rüschendetails zu sehen. Sie nahm darin offenbar an einem Event im Rahmen der mehrtägigen Hochzeitsfeierlichkeiten teil. Ihr Haar trug sie hochgesteckt, wobei zwei Strähnen ihr Gesicht umrahmten.