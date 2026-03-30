Auftritt in Shanghai: Bei Angelina Jolie leuchtet nur ihr Luxus-Lippenstift

Angelina Jolie (50) hat sich bei einer Tom-Ford-Veranstaltung in Shanghai, China, gezeigt. Die Oscarpreisträgerin hüllte sich für das Event des Modeunternehmens in einen weißen Seidenmantel des Labels, der Medienberichten zufolge aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 stammt. Das helle Outfit stand in Kontrast zu ihrem Lippenstift, mit dem die Schauspielerin einen leuchtend roten Akzent setzte. Jolie ist Werbegesicht des Beauty-Produkts.

Ihre Haare, die die 50-Jährige im Moment in einem hellen Ton trägt, ließ sie offen über ihre Schultern fallen. Neben dem auffälligen Lippenstift hielt Jolie den Rest ihres Make-ups dezent. Bei der Veranstaltung posierte der Hollywoodstar unter anderem mit Haider Ackermann, wie der Creative Director von Tom Ford in seinen Instagram-Storys zeigte.

Privater Schicksalsschlag

Angelina Jolie war vor ihrem Auftritt in Shanghai bereits viel unterwegs, um für ihren neuen Film "Couture" zu werben. In dem Streifen von Alice Winocour spielt sie die Rolle der Maxine Walker, einer Filmregisseurin, die während ihrer Arbeit für ein großes Modehaus bei der Pariser Modewoche mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert wird. Das Filmdrama handelt zudem von einem Model und einer Maskenbildnerin, die versuchen, in der Branche Fuß zu fassen.

Privat sorgte zuletzt ein Schicksalsschlag in der Familie von Angelina Jolie für Schlagzeilen. Der Onkel der 50-Jährigen, Chip Taylor (1940-2026), ist verstorben. Der berühmte Songwriter, der hinter dem Rockklassiker "Wild Thing" aus dem Jahr 1966 steckt, war vergangene Woche im Alter von 86 Jahren in einem Hospiz verstorben, wie ein Freund Taylors, der Grammy-Gewinner Billy Vera (81), mitteilte. "RIP: Chip Taylor, mein Freund und Songwriting-Mentor", schrieb Vera auf Instagram. Chip Taylor, der 1940 in Yonkers, New York, als James Wesley Voight geboren wurde, war der Bruder des Schauspielers Jon Voight (87), Jolies Vater.