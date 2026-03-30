Auftritt in Shanghai: Bei Angelina Jolie leuchtet nur ihr Luxus-Lippenstift

Bei Angelina Jolies Auftritt in China stach ihr auffälliger Lippenstift hervor. Den Rest des Outfits hielt die Schauspielerin dezent.
Angelina Jolie (50) hat sich bei einer Tom-Ford-Veranstaltung in Shanghai, China, gezeigt. Die Oscarpreisträgerin hüllte sich für das Event des Modeunternehmens in einen weißen Seidenmantel des Labels, der Medienberichten zufolge aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 stammt. Das helle Outfit stand in Kontrast zu ihrem Lippenstift, mit dem die Schauspielerin einen leuchtend roten Akzent setzte. Jolie ist Werbegesicht des Beauty-Produkts.