Auftritt in Pamplona: Prinzessin Leonor und Königin Letizia glänzen als elegantes Duo

Die spanische Thronfolgerin Prinzessin Leonor absolvierte am Freitag ihren ersten offiziellen Besuch im Palacio del Gobierno de Navarra. Die 19-Jährige kam in Begleitung ihrer Eltern und zeigte sich stilsicher wie ihre Mutter.
Spaniens Thronfolgerin Prinzessin Leonor (19) hat am Freitag einen weiteren wichtigen Meilenstein in ihrer Vorbereitung auf den Thron erreicht. Gemeinsam mit ihren Eltern, König Felipe VI. (57) und Königin Letizia (53), stattete sie dem Regionalparlament von Navarra im Norden des Landes ihren ersten offiziellen Besuch ab.