Auftritt in New York: So hat sich The Big Bang Theory-Star Simon Helberg verändert

Bis 2019 war Simon Helberg für seinen Topfhaarschnitt in "The Big Bang Theory" bekannt. Nun zeigte der Schauspieler erneut, wie weit entfernt er privat vom Look seiner Serienfigur ist.

"The Big Bang Theory"-Star Simon Helberg (44) hat sich längst vom Nerd-Image der Hit-Sitcom verabschiedet. Das wurde nun erneut sichtbar, als der Schauspieler bei einem Event in New York über den roten Teppich lief. Helberg, der für seinen Topfhaarschnitt in der Serie bekannt war, zeigte sich mit langen, üppigen grau-schwarzen Locken, die zur Seite gekämmt waren, und einem Vollbart.

Ensemble aus Blau- und Brauntönen

Auch beim Outfit präsentierte er einen ganz anderen Stil als seine ehemalige "Big Bang Theory"-Figur Howard Wolowitz. Der 44-Jährige trug in New York einen blauen Jeansblazer über einem braunen Hemd, das er mit einer gestreiften Krawatte in einem dunkleren Ton kombinierte. Dazu passend hatte er eine dunkelbraune Hose und camelfarbene Wildleder-Slipper mit blauen Schnürsenkeln für den Auftritt gewählt.

Simon Helberg spielte in "The Big Bang Theory" ab dem Start der Sitcom im Jahr 2007 an der Seite von Johnny Galecki (49), Jim Parsons (52), Kunal Nayyar (43) und Kaley Cuoco (39) eine der Hauptrollen. Die Serie lief bis 2019. Helberg wirkte später unter anderem in der Krimiserie "Poker Face" von Regisseur Rian Johnson (51) mit. Zudem zog es den Serienstar nach dem Ende der Kult-Sitcom auch zum Film. In dem in Cannes prämierten Musical "Annette" war er an der Seite von Adam Driver (41) und Marion Cotillard (49) zu sehen. Es folgten weitere Filme wie "As They Made Us" mit Dustin Hoffman (87) oder "Space Oddity".

Nominiert für einen Golden Globe

2016 spielte Helberg bereits an der Seite von Meryl Streep (75) und Hugh Grant (64) die Hauptrolle in "Florence Foster Jenkins". Er wurde für diese Rolle für den Golden Globe Award als bester Nebendarsteller nominiert. Auch in diesem Jahr gibt es den Schauspieler wieder auf der großen Leinwand zu sehen, gerade feierte der Film "For Worse" mit ihm seine Premiere.