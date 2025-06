Auftritt in New York: Sängerin Miley Cyrus strahlt im Naked Dress

Auftritt in New York

1 Miley Cyrus in New York City. Foto: ActionPress/Backgrid

Miley Cyrus sorgte in New York einmal mehr für einen echten Hingucker: Die Sängerin präsentierte sich in einem transparenten Naked Dress.











Miley Cyrus (32) hat einmal mehr bewiesen: Der Naked-Dress-Trend ist noch lange nicht vorbei. Aktuelle Aufnahmen aus New York zeigen die Sängerin nach ihrem Auftritt im Rough Trade Below beim Schreiben von Autogrammen - und das in einem aufsehenerregenden Outfit: Cyrus trug ein schwarzes, transparentes Kleid, unter dem ein schwarzer Slip zu erkennen war. Dazu kombinierte sie eine klassische Sonnenbrille.