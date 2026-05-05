Auftritt in New York: Romeo Beckham gibt sein Debüt bei der Met Gala

Seine berühmten Eltern Victoria (52) und David (51) waren nicht vor Ort, dafür feierte Romeo Beckham (23) sein Debüt bei der Met Gala in New York City. Der 23-Jährige, der in den vergangenen Monaten schon sein Model-Talent unter Beweis gestellt hatte, sagte laut der "Vogue": "Meine erste Met Gala ist ein besonderer Moment für mich, daher werde ich alles in mich aufsaugen und jedes Detail genießen."

Er habe es schon immer geliebt, zu sehen, "wie die Leute die Dresscodes interpretieren - es ist unglaublich, wie vielfältig und individuell jeder Look sein kann", erklärte er weiter und fügte hinzu, dass er sich zu "eher zurückhaltenden Looks hingezogen fühlt, die dennoch kraftvoll wirken".

Romeo Beckham präsentiert einen schwarzen Anzug

Das Thema der diesjährigen Met Gala lautete "Costume Art", also "Kostüm-Kunst". Der dazugehörige Dresscode war "Fashion Is Art", auf Deutsch: "Mode ist Kunst" - ein Statement mit bewusst weitem Deutungsspielraum. Romeo Beckham trug bei seinem Met-Auftritt einen schwarzen Anzug von Burberry. "Es wirkt sehr durchdacht und persönlich", sagte er. Das Outfit hatte Lederdetails, die ihm "einen modernen und besonderen Touch verleihen". Das passende schwarze Leder-Hemd, die Krawatte und der bestickte Schal waren laut "Vogue" eine Anspielung auf den Fotografen Robert Mapplethorpe (1946-1989), der für seine Aufnahmen der New Yorker Underground-Fetisch- und BDSM-Szene bekannt ist.

Romeo Beckham hat bereits seit seiner Kindheit ein Faible für die beiden Berufungen seiner Eltern. Er startete wie sein Vater David Beckham zunächst eine Karriere im Fußball. Nach Stationen bei Inter Miami und Brentford konzentrierte er sich aber mehr und mehr auf die Modewelt, in der er sich ebenfalls früh einen Namen machte. Er modelte schon als Kind und lief zuletzt auch für große Marken über den Laufsteg. Seine Liebe für die Mode könnte er von Mutter Victoria Beckham geerbt haben, die nach ihrer Spice-Girls-Zeit als Designerin tätig ist.