Auftritt in New York: Romeo Beckham gibt sein Debüt bei der Met Gala

Victoria und David Beckham blieben zu Hause, doch ihr Sohn Romeo strahlte bei seiner ersten Met Gala in New York. Der 23-Jährige präsentierte einen schwarzen Burberry-Anzug mit Lederdetails.
Seine berühmten Eltern Victoria (52) und David (51) waren nicht vor Ort, dafür feierte Romeo Beckham (23) sein Debüt bei der Met Gala in New York City. Der 23-Jährige, der in den vergangenen Monaten schon sein Model-Talent unter Beweis gestellt hatte, sagte laut der "Vogue": "Meine erste Met Gala ist ein besonderer Moment für mich, daher werde ich alles in mich aufsaugen und jedes Detail genießen."