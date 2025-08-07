Auftritt in New York: Heidi Klum kombiniert Satin-Stilettos zum Polka-Dot-Jeanskleid

Bei ihrem Auftritt in der "Good Morning America"-Show setzte Heidi Klum auf einen raffinierten Stilbruch: Zu ihrem verspielten Polka-Dot-Jeanskleid kombinierte sie elegante Satin-Pumps in dunklem Blau.

Heidi Klum (52) hat für einen TV-Auftritt einen extravaganten Look gewählt. Die "Project Runway"-Moderatorin erschien am Mittwoch bei "Good Morning America" in New York in einem blauen Polka-Dot-Kleid mit weißen Punkten. Dazu kombinierte sie spitze Satin-Pumps in einem tiefen Navy-Ton. Die Stilettos sorgten mit ihrer hochglänzenden Oberfläche für einen Kontrast zum matten Denim-Material des Kleides, das von der "Project Runway"-Kandidatin Belania Daley aus der aktuellen 21. Staffel entworfen wurde. Sie steht hinter dem Nachhaltigkeitslabel BCD Planet.

Heidi Klum schwärmt von ihrem Look

Gelbe Akzente am Kleid und transparente Puffärmel setzten weitere Highlights. Die 52-Jährige kombinierte dazu Silberschmuck und zeigte sich auf den Straßen New Yorks mit einer schwarzen Statement-Sonnenbrille. "Ich liebes dieses Outfit", schwärmte Klum in einem Instagram-Post. Der Look vom vergangenen Mittwoch war zugleich eine geschickte Promotion für die neue "Project Runway"-Staffel, die Ende Juli startete.

Klum kehrte nach ihrem Ausstieg im Jahr 2018 nach 16 Staffeln unlängst zur 21. Ausgabe der Mode-Castingshow "Project Runway" zurück.