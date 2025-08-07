Auftritt in New York: Heidi Klum kombiniert Satin-Stilettos zum Polka-Dot-Jeanskleid

Bei ihrem Auftritt in der "Good Morning America"-Show setzte Heidi Klum auf einen raffinierten Stilbruch: Zu ihrem verspielten Polka-Dot-Jeanskleid kombinierte sie elegante Satin-Pumps in dunklem Blau.
Heidi Klum (52) hat für einen TV-Auftritt einen extravaganten Look gewählt. Die "Project Runway"-Moderatorin erschien am Mittwoch bei "Good Morning America" in New York in einem blauen Polka-Dot-Kleid mit weißen Punkten. Dazu kombinierte sie spitze Satin-Pumps in einem tiefen Navy-Ton. Die Stilettos sorgten mit ihrer hochglänzenden Oberfläche für einen Kontrast zum matten Denim-Material des Kleides, das von der "Project Runway"-Kandidatin Belania Daley aus der aktuellen 21. Staffel entworfen wurde. Sie steht hinter dem Nachhaltigkeitslabel BCD Planet.