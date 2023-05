Auftritt in New York

Herzogin Meghan und Prinz Harry in New York.

Herzogin Meghan hat sich bei der "Women of Vision"-Gala in New York in einem glänzenden Outfit gezeigt. So teuer ist der Gold-Look von Prinz Harrys Ehefrau.









Herzogin Meghan (41) hat bei einem Auftritt in New York City in einem Gold-Look geglänzt. Bei der Gala nahm die Ehefrau von Prinz Harry (38) den "Women of Vision"-Award entgegen. Überreicht wurde ihr dieser US-Medienberichten zufolge von der berühmten Frauenrechtlerin Gloria Steinem (89). Die 41-Jährige, die zusammen mit ihrem Ehemann und ihrer Mutter Doria Ragland (66) an der Veranstaltung teilnahm, erschien zu dem Event laut "Daily Mail" in einem Kleid im Wert von 1.850 US-Dollar (etwa 1.700 Euro).