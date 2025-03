Auftritt in NDR Talk Show: Dieses Detail ist für Susanne Daubner ein schlechtes Omen vor der Tagesschau

1 Susanne Daubner war in der "NDR Talk Show" zu Gast. Foto: NDR / Uwe Ernst

Bei einem Auftritt in der "NDR Talk Show" hat Susanne Daubner verraten, dass sie vor der "Tagesschau" einen bestimmten Stift brauche. Die falsche Farbe wäre für sie "ein schlechtes Omen".











Für Nachrichtensprecherin Susanne Daubner (63) muss vor der "Tagesschau" ein bestimmter Stift bereitliegen. In der "NDR Talk Show" sagte die 63-Jährige am Freitagabend über das Schreibgerät, das sie benötige: "Einen blauen Kugelschreiber, der muss blau sein. Wenn der schwarz ist, ist es für mich ein schlechtes Omen." Daubner fügte in der Sendung hinzu: "Ich würde nie mit einem schwarzen Stift Korrekturen in meinen Meldungen machen. Ich habe jetzt schon ein Depot angelegt, damit mir das nie passiert, dass es keinen blauen Stift im Büro gibt."