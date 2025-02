1 Patrick Schwarzenegger mit seinem berühmten Vater Arnold, seiner Mutter Maria Shriver (l.), seiner Schwester Katherine und seinem Schwager Chris Pratt. Sie alle unterstützten ihn bei der Premiere von "The White Lotus". Foto: [M] ddp/AFF / Sthanlee B. Mirador/ddp/Sipa USA

Die Stars der neuen "The White Lotus"-Staffel sind bei ihrer Premiere von Patrick Schwarzeneggers berühmter Familie in den Schatten gestellt worden.











Link kopiert



Bei der Premiere der dritten Staffel von "The White Lotus" sind die Stars der TV-Serie zur Nebensache geworden. Der Grund: Ihr Kollege Patrick Schwarzenegger (31) hatte bei dem Event im Paramount Theatre in Los Angeles am Montag seine berühmte Familie im Schlepptau.