Die kolumbianische Sängerin Shakira (48) durfte sich bei der Grammy-Verleihung über ganz besondere Begleitung freuen: Ihre Söhne Milan (12) und Sasha (10) standen ihr strahlend zur Seite. In eleganten silbernen Jacketts unterstützten sie ihre berühmte Mutter bei der Veranstaltung in Los Angeles.

Als die Präsentatorin Jennifer Lopez (55) auf der Bühne den Namen der Sängerin als Gewinnerin in der Kategorie "Bestes Latin-Pop-Album" verkündete, fielen die Jungs ihrer Mutter Medienberichten zufolge überglücklich um den Hals.

Shakira: "Ich liebe euch"

Die 48-Jährige, die am Abend der Grammys auch Geburtstag feierte, gewann den prestigeträchtigen Musikpreis für ihr Album "Las Mujeres Ya No Lloran" - ihr erstes Studioalbum seit der Trennung von Ex-Partner Gerard Piqué (38). In ihrer emotionalen Dankesrede widmete sie die Auszeichnung auf der Grammy-Bühne ihren beiden Söhnen: "Ich möchte diesen Preis mit meinen Kindern Milan und Sasha teilen, die heute hier bei mir sind. Ich bin so stolz auf euch, auf eure gutherzige Art", erklärte die laut "E! News" sichtlich gerührte Sängerin. Während ihre Söhne ihr aus dem Publikum mit Luftküssen zujubelten, fügte Shakira demnach hinzu: "Vielen Dank, dass ihr mich so unterstützt. Ich liebe euch."

In dem Album "Las Mujeres Ya No Lloran" verarbeitet Shakira musikalisch die Trennung von dem spanischen Fußballstar Piqué, den Vater ihrer Söhne. Shakira hat sich damit nach einer schwierigen Zeit zurückgemeldet. Sie und Piqué hatten im Juni 2022 ihre Trennung bekannt gegeben. Die Sängerin war insgesamt rund elf Jahre mit dem ehemaligen Fußballprofi liiert. Zusätzlich zum Beziehungsende hatte Shakira auch noch Probleme mit den spanischen Steuerbehörden. Im November 2023 hat sie sich mit der Staatsanwaltschaft auf einen außergerichtlichen Vergleich geeinigt.