Neuer Look: Bei einem Auftritt in Los Angeles hat sich Angelina Jolie mit einer voluminösen Lockenfrisur gezeigt.

Hollywoodstar Angelina Jolie (49) hat sich bei einer Vorführung ihres neuen Films "Maria" mit ungewohnter Lockenfrisur präsentiert. Auf dem AFI Fest in Los Angeles zeigte sich die Schauspielerin im Stil der 1980er Jahre mit voluminöser Mähne. Zuletzt war Angelina Jolie mit glatten und helleren Haaren in der Öffentlichkeit aufgetreten.

Zu ihrer Lockenpracht trug die 49-Jährige auf dem roten Teppich in Los Angeles ein goldenes Kleid, das bis auf den Boden reichte. Dazu kombinierte sie einen schwarzen, offenen Mantel mit weiten Ärmeln. Perlenohrringe und leuchtend roter Lippenstift rundeten ihren Glamour-Look ab.

Rolle als Opernstar

Im Film "Maria" verkörpert die 49-Jährige Opernstar Maria Callas (1923-1977), die im Alter von 53 Jahren an einem Herzinfarkt starb. Bei seiner Weltpremiere im August gab es für das Werk in Venedig acht Minuten lang Standing Ovations. In den USA läuft "Maria" am 27. November in ausgewählten Kinos und ab 11. Dezember beim Streamingdienst Netflix. Das deutsche Publikum muss sich noch länger gedulden - hier kommt der Film im Februar in die Kinos.

Das von Regisseur Pablo Larraín (48) inszenierte Biopic soll die Lebensgeschichte einer der bedeutendsten Sopranistinnen des 20. Jahrhunderts nacherzählen. Es ist nach "Jackie" und "Spencer" der dritte Film des Regisseurs über faszinierende Frauen. Das Drehbuch stammt von Steven Knight (65, "Spencer", "Peaky Blinders").

Fans fordern bereits den Oscar für Angelina Jolie

Vor wenigen Tagen hatte ein neuer Trailer für "Maria" bei den Filmfans für Begeisterung gesorgt. In den sozialen Medien wird bereits der Oscar für Angelina Jolie gefordert. "Der 'Maria'-Trailer ist so schön. Ich habe genug gesehen, gebt Angelina Jolie schon den Oscar", schrieb einer von vielen Usern, die ihre Freude über die Performance der Schauspielerin ausdrückten.