Unter den Stars der BAFTA-Verleihung am Sonntagabend in London ist auch Oti Mabuse gewesen. Die ehemalige "Let's Dance"-Profitänzerin strahlte in einer eleganten Abendrobe - zuvor musste sie aber hinter den Kulissen noch ihre Tochter bespaßen.
Früher feierte sie oft zusammen mit ihrer Schwester Motsi Mabuse (45) bei den BAFTA TV Awards in London, diesmal erschien Oti Mabuse (35) allein in der Royal Festival Hall. Wie sie auf Instagram verriet, hatte sie hinter den Kulissen aber durchaus familiäre Begleitung dabei.