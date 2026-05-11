Unter den Stars der BAFTA-Verleihung am Sonntagabend in London ist auch Oti Mabuse gewesen. Die ehemalige "Let's Dance"-Profitänzerin strahlte in einer eleganten Abendrobe - zuvor musste sie aber hinter den Kulissen noch ihre Tochter bespaßen.

Früher feierte sie oft zusammen mit ihrer Schwester Motsi Mabuse (45) bei den BAFTA TV Awards in London, diesmal erschien Oti Mabuse (35) allein in der Royal Festival Hall. Wie sie auf Instagram verriet, hatte sie hinter den Kulissen aber durchaus familiäre Begleitung dabei.

Mama-Edition des BAFTA-Tages Der frühere "Let's Dance"-Star zeigte sich am Sonntag zunächst im Auto auf dem Weg zu den Vorbereitungen für die Veranstaltung - mit ihrer kleinen Tochter an Bord. "Happy Bafta Day! Mum Edition", schrieb sie dazu. Später teilte sie ein Bild von sich in der Maske. Während ihre Haare gestylt wurden, las sie ihrer Tochter ein "Superhero"-Buch vor. Dies sei eines der Lieblingsbücher ihrer Tochter, verriet Oti Mabuse. "Wir lesen es, wenn ich arbeite, im Auto, mit Papa... und während ich fertig gemacht werde."

Als "lebende Meerjungfrau" unterwegs

Am Abend legte sie dann einen eleganten Auftritt hin. Die BAFTAs seien eine "reine Freude", betonte die 35-Jährige auf ihrem Instagram-Account. Dort verriet sie auch, dass ihr blaues, trägerloses Kleid von dem Label Moda Glam aus Los Angeles stammt. Dazu kombinierte sie Ohrringe des britischen Juweliers Boodles, High Heels des italienischen Labels Carvela und eine Clutch von Sophia Webster. Ihre langen Haare trug sie offen und in leichten Wellen gelegt.

Mabuses Stylist Thomas Brackley freute sich indes darüber, dass das "Hello"-Magazin sie zu einer der bestgekleideten Stars des Abends kürte. Mabuse sehe in ihrem Kleid wie eine "lebende Meerjungfrau" aus, hieß es dort.

Jurorin in irischer Tanzshow

Oti Mabuse ist wie Motsi professionelle Tänzerin, 2015 und 2016 war sie auch bei "Let's Dance". In Großbritannien sind die Schwestern aus der Sendung "Strictly Come Dancing" bekannt. Oti Mabuse war mehrere Jahre als Profitänzerin dabei, Motsi Mabuse sitzt in der Jury. In diesem Jahr fungierte Oti Mabuse bei "Dancing with the Stars Ireland" als Hauptjurorin.

Seit 2014 ist sie mit Tänzer Marius Iepure verheiratet. Weihnachten 2023 gab Mabuse die Geburt ihres ersten Kindes bekannt, ohne zunächst Einzelheiten zu nennen. Später wurde bekannt, dass es sich um eine Tochter handelt, die bereits im Oktober als Frühchen zur Welt gekommen ist.